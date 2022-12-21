



Hertz подозревают в сдаче в аренду неотремонтированных автомобилей

Национальная администрация безопасности дорожного движения NHTSA заявила во вторник, что расследуют, сдавал ли Hertz неотремонтированные отозванные автомобили клиентам. NHTSA заявила, что открыла “аудиторский запрос для получения дополнительной информации по этому вопросу”.



Агентство сообщило, что проблема касалась автомобилей Ford Explorer FN и Nissan Altima 7201.T, принадлежавших Hertz в период с 2018 по 2020 год, но не раскрыла количество затронутых автомобилей. По словам NHTSA, связанные с отзывом проблемы включают защелки и замки .



Компания Hertz, которая управляет брендами проката автомобилей Hertz, Dollar и Thrifty, заявила, что “рассматривает запрос NHTSA о предоставлении информации. Мы стремимся предоставлять нашим клиентам безопасную аренду”.



“Информация, собранная агентством на сегодняшний день, в том числе от производителей автомобилей, предполагает, что ремонт, требуемый в соответствии с многочисленными отзывами безопасности NHTSA, не производился до того, как данные автомобили были сданы в аренду клиентам Hertz”, – добавили в агентстве.



Закон 2015 года требует, чтобы компании по аренде автомобилей, имеющие 35 и более автомобилей, перед сдачей в аренду транспортных средств выполняли отзывный ремонт.



В этом месяце Hertz заявил, что к концу года заплатит 168 миллионов долларов, чтобы урегулировать более 95% ожидающих рассмотрения претензий от владельцев, которые утверждали, что компания подавала отчеты о неправомерных кражах



Некоторые клиенты подали в суд на Hertz , утверждая, что полиция задержала или арестовала людей по ошибке вследствие того, что фирма сообщила о краже арендованных автомобилей.