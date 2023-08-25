



Хедж-фонды США прогнозируют 500-миллиардный обвал рынка офисной недвижимости

Дэн Макнамара сооснователь и главный инвестиционный директор хедж-фонда Polpo Capital и несколько других авторитетных менеджеров хедж-фондов предупреждают о возможном снижении стоимости офисов на 500 миллиардов долларов, считая их прибыльными ставками. Об этом сообщает Business Insider.



Исследователи из Нью-Йоркского университета и Колумбийского университета обнаружили, что стоимость офисов снижается с 2019 года. По их мнению, общая сумма обвала вскоре составит 506 млрд долларов.



Многие “короткие” продавцы коммерческой недвижимости считают, что этот тенденция не улучшится, так как число дистанционных работников, продолжает расти. Предсказания о долгосрочном кризисе в офисной недвижимости также привлекли внимание известных “коротких” продавцов, таких как Джим Чанос из Kynikos Associates и хедж-фонд Marathon Asset Management.



Однако это также вызвало критику экспертов, утверждающих, что “короткая” продажа офисной недвижимости будет намного сложнее и рискованнее, чем “короткая” продажа торговых центров.