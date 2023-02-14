



"Харель" покупает 100% акций Isracard

Крупнейшая страховая группа в Израиле "Харель" взяла на себя обязательство купить 100% акций компании, выпускающей кредитные карты, Isracard .



Об этом сообщает Globes.



Общая сумма сделки составила 2,934 миллиарда шекелей. Стороны подписали соглашение о слиянии с целью приобретения крупнейшей в Израиле компании по выпуску кредиток. Сделку должны одобрить акционеры Isracard. Она будет заключена, если Isracard исключат из листинга TASE.



По данным издания, заявку на покупку акций компании также подала "Менора Мивтахим", но только с контрольным пакетом в 32%.



"Мы рады подписанию сделки и считаем, что она выгодна для всех сторон, заинтересованных в Isracard. Мы считаем, что цена, которую мы предложили, является справедливой", - сказал заместитель председателя "Харель" Бен Гамбургер.