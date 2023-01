Harel хочет купить Isracard за 2,7 млрд шекелей

Страховой и инвестиционный гигант Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd. (HARL) предложил 2,7 млрд шекелей за 100% акций израильской компании Isracard, выпускающей кредитные карты.



Об этом сообщает Globes.



Компания предложила покупку с премией в 30% к цене закрытия компании на тель-авивской бирже. У совета директоров Isracard есть на раздумья две недели. Если предложение будет принято, стороны подпишут меморандум о взаимопонимании.



"Структура финансирования сделки еще не определена, но благодаря финансовой устойчивости и ее ликвидности у компании есть ряд вариантов для завершения сделки", - сказал гендиректор Isracard Ран Оз.



Заместитель председателя Harel Бен Гамбургер сказал, что его компания тщательно изучала рынок кредитных карт в течение длительного периода времени.



"Потому мы и сделали предложение совету директоров Isracard. Мы намерены, чтобы Isracard продолжала работать как независимая и отдельная компания, сохраняя при этом ценности нынешнего руководства и профессионализм ее сотрудников", - отметил он.