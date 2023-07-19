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ХАМАС начал выплачивать задержанные зарплаты в Газе
19.07.2023 18:12 Алина Груднева

ХАМАС начал выплачивать задержанные зарплаты в Газе

ХАМАС начал распределять с задержкой в три недели зарплаты примерно 50 тысячам работников "госсектора" в Газе.

Об этом сообщает министерство финансов ПА, подконтрольное террористической организации.

Ведомство обвиняет в задержке зарплаты просроченные выплаты ежемесячного гранта из Катара, падение налоговых поступлений и скачок уровня расходов.

Уточняется, что начать распределение средств позволило получение почти половины катарского гранта в размере 5 млн долларов и кредита от местного банка.

С 2014 года Катар заплатил сотни миллионов долларов за строительные проекты. В настоящее время он выплачивает 30 млн долларов в месяц в виде пособий семьям, на топливо для электричества и помощь в выплате зарплаты в государственном секторе.

Заработная плата обходится ХАМАСу в 125 млн шекелей в месяц.
 

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