



ХАМАС начал выплачивать задержанные зарплаты в Газе

ХАМАС начал распределять с задержкой в три недели зарплаты примерно 50 тысячам работников "госсектора" в Газе.



Об этом сообщает министерство финансов ПА, подконтрольное террористической организации.



Ведомство обвиняет в задержке зарплаты просроченные выплаты ежемесячного гранта из Катара, падение налоговых поступлений и скачок уровня расходов.



Уточняется, что начать распределение средств позволило получение почти половины катарского гранта в размере 5 млн долларов и кредита от местного банка.



С 2014 года Катар заплатил сотни миллионов долларов за строительные проекты. В настоящее время он выплачивает 30 млн долларов в месяц в виде пособий семьям, на топливо для электричества и помощь в выплате зарплаты в государственном секторе.



Заработная плата обходится ХАМАСу в 125 млн шекелей в месяц.

