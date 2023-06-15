



Хайфский залив будет избавлен от опасных нефтехимических заводов к 2029 году

Директор Национального экономического совета профессор Ави Симхон, возглавляющий Комитет по Стратегическому плану развития Хайфского залива, совместно с Управлением развития Хайфского залива, в четверг утром обнародовал план, в котором излагаются задачи, распределение обязанностей и полный график их выполнения.



План сосредоточен на подготовке энергетического рынка страны к демонтажу нефтехимической промышленности в Хайфском заливе. Эти устаревшие предприятия привели к повышению заболеваемости раком в районе Хайфы намного выше среднего показателя по стране. Они также являются угрожающей целью для ракетных налетов “Хизбаллы”, которые могут привести к катастрофическим последствиям.



“План, который мы сформулировали, приведет к созданию крупного и сильного мегаполиса на севере, который в будущем может сравняться по притягательной силе с Тель-Авивом. Это изменит имидж страны и повлияет на развитие всего севера”, – утверждает профессор Симхон.



Руководящий комитет совместно с правительством и другими партнерами разработал многолетний план, который включает в себя строительство железнодорожных линий для скоростных поездов между Тель-Авивом и Хайфским заливом, столичный парк вдоль реки Кишон и новую больницу в Кирьят-Ате.



Подготовка включает строительство и адаптацию инфраструктуры для ввоза, транспортировки, хранения и распределения продуктов нефтепереработки, а также решение для ввоза и хранения битума, которое используется в производстве асфальта. План также касается конденсатов газового месторождения Левиафан.



После завершения и адаптации инфраструктуры Государство Израиль будет готово к прекращению всей деятельности нефтеперерабатывающих заводов Bazan Group в Хайфском заливе без ущерба для энергетической экономики страны. Согласно плану работ, подготовка энергохозяйства завершится в 2029 году.



Стратегический план развития Хайфского залива включает в себя стратегические изменения в центре мегаполиса – изменение назначения земли, постройку жилья, логистики и открытых пространств, включая планирование и развитие 130 000 жилых единиц, 12 миллионов кв. метров для работы и торговли и 580 га для столичного парка вдоль реки Кишон.