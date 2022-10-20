



Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%

Об увеличении товарооборота между Грузией и РФ сообщила в отчете грузинская национальная служба статистики "Сакстат".



За девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами — на 73%, до 1,24 млрд долларов.



Увеличение товарооборота с Россией произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.



Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила в России нефти на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 миллиона долларов.



Таким образом, Россия стала для Грузии самым крупным импортером нефти.



Импорт других товаров также увеличился, в том числе импорт российских муки, угля (кокса) и маргарина.



Что касается экспорта, то Грузия увеличила экспорт вина в Россию — в этом году Грузию отправила вина на сумму 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году.



Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в Россию было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 года экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортированных автомобилей составляет 3,2 тысячи.