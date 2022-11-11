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Грозит рецессия: страны ЕС предупредили о "трудных месяцах"
11.11.2022 14:31 Ольга Белозерова

Грозит рецессия: страны ЕС предупредили о "трудных месяцах"

В пятницу власти ЕС предупредили, что этой зимой в еврозоне может начаться рецессия, поскольку Брюссель повысил прогнозы инфляции на 2022 и 2023 годы на фоне высоких цен на энергоносители.

Об этом сообщает RFI.

Исполнительный орган ЕС заявил, что повышенная неопределенность и цены, как ожидается, приведут к рецессии в еврозоне и большинстве стран-членов блока в последнем квартале этого года.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал, что "влияние резкого роста цен на энергоносители и безудержной инфляции сейчас берет свое".

"У нас впереди несколько трудных месяцев", - заявил он.

Джентилони отметил, что "потенциал дальнейших экономических потрясений из-за войны с Россией далеко не исчерпан". 

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