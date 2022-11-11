



Грозит рецессия: страны ЕС предупредили о "трудных месяцах"

В пятницу власти ЕС предупредили, что этой зимой в еврозоне может начаться рецессия, поскольку Брюссель повысил прогнозы инфляции на 2022 и 2023 годы на фоне высоких цен на энергоносители.



Об этом сообщает RFI.



Исполнительный орган ЕС заявил, что повышенная неопределенность и цены, как ожидается, приведут к рецессии в еврозоне и большинстве стран-членов блока в последнем квартале этого года.



Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал, что "влияние резкого роста цен на энергоносители и безудержной инфляции сейчас берет свое".



"У нас впереди несколько трудных месяцев", - заявил он.



Джентилони отметил, что "потенциал дальнейших экономических потрясений из-за войны с Россией далеко не исчерпан".