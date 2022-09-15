



Громадный дефицит: правительство РФ запускает секвестр бюджета

Правительство России впервые с кризиса пандемии запускает масштабный секвестр федерального бюджета, пережившего летом обвал доходов, которого статистика не видела по меньшей мере с 2011 года, сообщает Moscow Times.



Министерства и ведомства получили от Минфина уведомление о сокращении финансирования в 2022-2023 гг. на 10%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину. По его словам, «под нож» отправятся так называемые «незащищенные статьи», тогда как расходы на выплаты пенсий, зарплаты бюджетников и систему здравоохранения пока сокращать не планируется.



Финансирование армии, которая увязла в войне с Украиной, правительство собирается даже увеличить: программа гособоронзаказа, которая стоит бюджету около 2 трлн рублей в год, останется на прежнем уровне, а зарплатам военных готовится очередная индексация. Это и приведет к росту общих военных расходов, объясняет источник, близкий к Минобороны.



Секвестр бюджета, по которому ударили санкции, рецессия в экономике и укрепление рубля, — не сюрприз, говорит Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.



С начала лета правительство не может свести доходы с расходами, и накопленным итогом за июнь–август получило 1,452 трлн рублей дефицита. В результате практически весь «излишек» денег, который удалось накопить за полгода, к осени оказался истрачен: из 1,589 трлн рублей на начало июня к концу августа остался лишь 131 млрд рублей.



Бюджет стремительно теряет доходы под давлением санкций и их последствий, пишут аналитики Райффайзенбанка. Трудности с продажей нефти в Азию и отключение газа европейским странам привели к тому, что в июле поступления нефтегазовых налогов обвалились на 29% год к году — рекордно за 11 лет доступной статистики. В августе они просели еще на 13%, до минимума за 14 месяцев (671,9 млрд рублей).



Сборы с несырьевых секторов экономики упали в августе на 14% в годовом выражении, до 1,157 трлн рублей. А суммарные доходы бюджета — на 10%, до 1,829 трлн рублей. При этом расходы стали больше на 8,4% год к году — 2,174 трлн рублей.



По мере того как рецессия в экономике набирает обороты, казна получает все меньше НДС, таможенных пошлин и налога на прибыль. В результате правительству нужна все более и более дорогая нефть, чтобы свести концы с концами. Бюджет-2022 был бы сбалансированным, если бы баррель стоил $105, оценивает Орлова. По факту же нефтяники получают почти на 30% меньше — $74,4 за баррель Urals в августе.



Если же учесть инфляцию, то в реальном выражении провал несырьевых доходов бюджета достигает 30%, а «это катастрофа», отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. У правительства есть в запасе ФНБ, но в условиях, когда валюта заморожена санкциями, расходы из него — это просто денежная эмиссия, говорит он: Минфин переписывает валюту на счет ЦБ, а тот «конвертирует» ее в «напечатанные» рубли.



Несмотря на сложности с бюджетом, вряд ли правительство пойдет на существенное сокращение расходов, сомневается Орлова: «Преодоление спада требует финансировать меры поддержки, а электоральный цикл марта 2024 года диктует свои условия».



Вероятно, призывая ведомства затягивать пояса, Минфин «формирует резерв для покрытия других трат», предполагает она.