



Греция впервые полностью работала на энергии из возобновляемых источников

В понедельник греческий независимый оператор электропередачи IPTO заявил, что возобновляемые источники энергии составляли 100% выработки электроэнергии в Греции в течение минимум пяти часов, достигнув рекордного уровня в 3106 мегаватт-часов в 08:00 по Гринвичу.



Впервые в истории греческой электроэнергетической системы спрос на 100% покрывался за счет возобновляемых источников энергии.



С межсетевыми соединениями, реализованными IPTO на суше и на море, создаются новые электрические мощности для еще большего внедрения возобновляемых источников энергии, что сделает энергетический баланс Греции еще более экологичным в ближайшие годы.



Reuters отмечает: "Греция стремится привлечь около 30 миллиардов евро из европейских фондов и частных инвестиций для модернизации своей электросети и более чем вдвое увеличить свои мощности в области зеленой энергии, чтобы к 2030 году они составляли не менее 70% ее энергетического баланса".



В апреле Греция открыла солнечную ферму мощностью 204 МВт в Козани, в Западной Македонии, которая долгое время являлась крупнейшим угледобывающим регионом Греции. Kozani – крупнейшая солнечная ферма с двухсторонними панелями в Европе и самая большая солнечная ферма коммунального масштаба в Юго-Восточной Европе.