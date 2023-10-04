



Греция предложила свои порты для украинского зерна

Греция готова предоставить альтернативный маршрут для украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис. Об этом пишет издание Kathimerini.



Предложение которое сделал министр иностранных дел Йоргос Герапетритис на неофициальной встрече глав МИД стран ЕС в Киеве 2 октября, не возникло на ровном месте, а отражает план, который правительство уже обсудило со своими партнерами по ЕС и странами, не входящими в блок.



Разработанный план предусматривает транспортировку продукции железной дорогой через Румынию и Болгарию в Салоники и Александруполи. Торговые суда, принадлежащие Греции, будут играть очень важную роль в транспортировке зерна, как они это делали, когда был возможен экспорт через Черное море.



Но хотя два греческих порта могут принимать суда, необходимые для перевозки зерна, пропускная способность железнодорожной сети северной Греции ограничена.



Реализация этого плана может также послужить стимулом для ускорения необходимой модернизации железных дорог, таких как линия от Александруполиса до Орменио, последней станции перед Болгарией, расположенной очень близко к турецкой границе.



Герапетритис сообщил своим коллегам из ЕС, что Греция готова внести свой вклад в решение проблемы, и сосредоточился на "огромных последствиях" выхода России из зерновой сделки, особенно для стран Глобального Юга.