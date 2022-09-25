



Греция наполовину сократила импорт российского газа

Греции удалось больше чем на половину сократить импорт российского газа.



Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.



Как отмечается, это стало возможным благодаря увеличению поставок газа от других производителей.



Сообщается, что LNG-терминал на острове Ревитусса, в 40 км от Афин, может хранить 225 000 кубометров газа и регазифицировать 1400 кубометров в час.



"Уже в этом году, максимально задействовав Ревитусу, мы наблюдаем снижение импорта газа из России с 40% до менее чем 20%", - заявила Мария Рита Галли, исполнительный директор греческого оператора газовой сети DESFA.

