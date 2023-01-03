



Государство потребовало от SodaStream объяснений по поводу увольнения работников

В 2019 году компания SodaStream получила от государства дотацию в размере 12,5 миллионов шекелей в рамках Закона о стимулировании инвестиций.



Взамен компания наняла 516 новых работников в дополнение к штату в 1600 работников, и обязалась обеспечить их работой по меньшей мере до 2024 года.



Несмотря на обязательство, три недели назад SodaStream уволила 120 работников, после чего Министерство экономики потребовало от фирмы разъяснений, и включило в список компаний, которые на данный момент не смогут получать дополнительные дотации от государства.