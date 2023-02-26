



Государственный долг Израиля растет

В этом месяце шекель обесценился на 8% по отношению к доллару США и на 6% по отношению к евро. Эта тревожная тенденция будет иметь последствия для государственного долга Израиля, который сильно увеличится, если израильская валюта продолжит слабеть.



По подсчетам "Globes", только изменение курса шекеля увеличило государственный долг на 10 млрд шекелей. По данным Министерства финансов, каждый процент ослабления шекеля по отношению к доллару увеличивает долг на 1 млрд шекелей, а по отношению к евро - на 300-400 млн шекелей.



Тем не менее по сравнению с другими странами, Израиль хорошо защищен от колебаний валютных курсов по долгу. Государственный долговой портфель составляет немногим более 1 триллиона шекелей, при этом рынок шекелей удовлетворяет большую часть финансовых потребностей государственной казны. Около 85% долга содержится в шекелях, но даже относительно небольшой остаток в иностранной валюте составляет значительную сумму в 150 миллиардов шекелей.



Несмотря на резкий скачок долга в результате ослабления шекеля, проблема в основном носит долгосрочный характер. Это не та ситуация, при которой завтра утром Минфину понадобятся доллары, чтобы погасить весь долг. Но в долгосрочной перспективе ослабление шекеля подстегнет инфляцию и сделает импорт товаров и услуг более дорогим. Некоторые облигации, выпущенные Министерством финансов, привязаны к индексу потребительских цен, в результате чего долг увеличивается на миллионы шекелей. Другой риск заключается в том, что растущая инфляция заставит Банк Израиля продолжать повышать процентные ставки, что еще больше увеличивает долг.



По мнению аналитиков, тенденции последних дней могут быть только началом. На рынках резкое обесценивание шекеля интерпретируется в основном как растущий страх инвесторов перед ослаблением независимости судебной системы и Банка Израиля после правительственных реформ.



Минфин пытается успокоить инвесторов и пытается создать атмосферу “обычного бизнеса”. На данный момент нет планов предпринимать поспешные шаги, такие как перенос сроков погашения долгов в ответ на дальнейшее ослабление валюты. Однако и там, если резкие колебания последних дней будут продолжаться больше недели, скорее всего, загорятся красные лампочки.



Продолжающееся ослабление шекеля в сочетании с другими показателями, такими как доходность облигаций и страховые премии по нему, вернет Израиль к отрицательным отношениям долг-ВВП, после значительного улучшения за последний год.



