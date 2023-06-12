



Города в районе Газы получат компенсацию за ущерб, причиненный “Щитом и Стрелой”

Населенные пункты в районе, граничащим с Газой, получат специальную компенсацию за ущерб, нанесенный им в ходе операции “Щит и стрела”, согласно постановлениям, подписанным в понедельник, 12 июня, министром финансов Бецалелем Смотричем.



“Гражданская стойкость тыла дает нам как правительству возможность решительно действовать против терроризма, и пришло наше время поддержать их финансово. Положения будут одобрены Финансовым комитетом”, – сказал министр финансов.

