



Гора Маттерхорн постепенно “тает” на упаковке шоколадки Toblerone

Созданная в 1908 году на фабрике семьи Тоблер, знаменитая шоколадка до сих пор производилась только в Берне, столице Швейцарии. Но с осени знаменитый шоколадный батончик будет производиться и в Братиславе, Словакия, "чтобы удовлетворить растущий мировой спрос", заявила представительница американского пищевого гиганта Mondelez International. Такое решение вынуждает бренд убрать надпись "of Switzerland", которая раньше располагалась чуть ниже названия бренда на упаковке, чтобы соответствовать требованиям законодательства "swissness", принятого в 2017 году для защиты продукции швейцарского производства.



Но Маттерхорн также заменяется стилизованной, обобщенной горой, что вызвало дискуссию в Швейцарии.



"Мы должны адаптировать нашу упаковку к законодательству Швейцарии", – заявила представительница Mondelez. "Редизайн упаковки представляет собой модернизированный и упрощенный логотип горы в соответствии с геометрической эстетикой и "будь больше треугольника".



Новый дизайн упаковки, в котором по-прежнему сохраняется силуэт знакового бернского медведя на склоне горы, внедряется с осени прошлого года.

Toblerone производит семь миллиардов своих знаменитых шоколадных плиток в год, 97% которых экспортируется в 120 стран. Название является игрой слов Tobler и "torrone" – итальянского названия медово-миндальной нуги.



"Это коммерческое самоубийство?" – спрашивает ежедневная газета Tribune de Genève. Нет, отвечает газете Михаэль Камм, глава коммуникационного агентства Trio. По его мнению, бренд "очень хорошо зарекомендовал себя, помимо логотип своим качеством".