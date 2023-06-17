



Google возвращает сотрудников в офисы

Компания Google ужесточает свою политику и требует от сотрудников работать в офисе не менее трех дней в неделю. Компания даже внесла данные о посещении офисов в критерии проверки эффективности сотрудников и будет присылать напоминание “прогульщикам”.



“Те, кто проводит по крайней мере три дня в неделю в офисе, ощущают больше связи с другими сотрудниками Google. Конечно, не все верят в "волшебные разговоры в коридоре", но, без сомнения, совместная работа в офисе оказывает положительное влияние”, – заявила Фиона Чиккони, одна из главных специалистов компании.



Некоторые подразделения Google даже уменьшили площадь помещений и требуют, чтобы сотрудники имели общие столы.



Сотрудники компании возмущены решением компании.