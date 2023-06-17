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Google
17.06.2023 03:33 Евгения Маркова

Google возвращает сотрудников в офисы

Компания Google ужесточает свою политику и требует от сотрудников работать в офисе не менее трех дней в неделю. Компания даже внесла данные о посещении офисов в критерии проверки эффективности сотрудников и будет присылать напоминание “прогульщикам”.

“Те, кто проводит по крайней мере три дня в неделю в офисе, ощущают больше связи с другими сотрудниками Google. Конечно, не все верят в "волшебные разговоры в коридоре", но, без сомнения, совместная работа в офисе оказывает положительное влияние”,  – заявила Фиона Чиккони, одна из главных специалистов компании.

Некоторые подразделения Google даже уменьшили площадь помещений и требуют, чтобы сотрудники имели общие столы. 

Сотрудники компании возмущены решением компании.

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