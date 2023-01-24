



Google откладывает переезд в новые офисы в Тель-Авиве

Поскольку американский технологический гигант Google объявил о волне увольнений, компания переосмысливает свой переезд в новые офисы в Тель-Авиве.



Как сообщает Globes со ссылкой на источники, компания решила отложить открытие новых офисов в башнях Рубинштейна в Тель-Авиве.



Компания арендовала там 11 этажей площадью 11 000 квадратных метров и должна была отремонтировать новые офисы до завершения строительства новых офисов в строящейся башне ToHa 2. Google подписала контракт на аренду 20 этажей в башне ToHa 2, которая будет готова к заселению в 2026 году.



Высокие затраты на ремонт в башнях Рубинштейна, среди прочего, побудили компанию отложить планы. Но, насколько известно изданию, Google не отменяет договор аренды, который она подписала с руководством здания, и планирует выполнить сделку.