



Google и Sonos предстанут перед судом из-за умных колонок

Sonos Inc и Google LLC, входящая в состав Alphabet, встретятся в понедельник в федеральном суде Сан-Франциско по делу о том, что краже Google запатентованной технологии смарт-динамиков Sonos в беспроводных аудиоустройствах, таких как Google Home и Chromecast Audio.



Это дело является частью масштабного спора об интеллектуальной собственности между бывшими бизнес-партнерами, включающей другие судебные процессы в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах.



Согласно судебному документу, компания Sonos обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба в размере 90 миллионов долларов по делу в Сан-Франциско. Sonos утверждает, что Google нарушил два ее патента, связанных с беспроводной аудиосистемой для нескольких комнат.



Представитель Google Хосе Кастанеда считает, что дело касается "некоторых очень специфических функций, которые обычно не используются", и что Sonos "неправильно охарактеризовал партнерство и технологию".



Ранее компании работали вместе над интеграцией потокового музыкального сервиса Google в продукты Sonos. Впервые Sonos подал иск против Google за нарушение патентов в суд Лос-Анджелеса и Комиссию по международной торговле США в 2020 году, обвинив технологического гиганта в копировании его технологии во время сотрудничества.



В прошлом году Sonos получил от ITC ограниченный запрет на импорт некоторых устройств Google, который обжаловал Google. Google ответил собственными патентными исками в Калифорнии и ITC.



Судья резко высказался по адресу обеих компаний. В прошлом месяце он назвал их нападки на экспертные показания друг друга "символическими для худших патентных судебных процессов" с "большим количеством чернил, пролитых без всякой цели".





В своем решении от 2020 года он сослался на "огромные" ресурсы, уже израсходованные на этот спор.

"По завершению дела за счет юридических счетов наших сторон, вероятно, можно будет построить десятки школ, заплатить всем учителям и обеспечить детей горячими обедами", – написал судья.