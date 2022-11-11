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Google будет платить более 30 млн долларов в год за аренду офисов в Израиле
11.11.2022 14:11 Ольга Белозерова

Google будет платить более 30 млн долларов в год за аренду офисов в Израиле

Переговоры между Google и компаниями по недвижимости Gav-Yam и Amot об аренде 55 000 квадратных метров офисных помещений в новой башне ToHa2 в центре Тель-Авива находятся практически на финишной прямой.

Как сообщает CTech, Google будет платить за аренду около 105 миллионов шекелей (примерно 30 миллионов долларов) в год в течение 10-летнего периода, начиная с 2027 года.

Google займет треть башни, которая расположена на улице Игаль-Алон в Тель-Авиве рядом с башней ToHa1. В башне будет 77 этажей и 160 000 квадратных метров офисных площадей.

Сделка, которая, как ожидается, будет подписана в ближайшее время, станет крупнейшей в своем роде в Израиле.

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