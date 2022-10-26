Новости » Экономика
26.10.2022 11:08 Аркадий Бочаровский

Google арендует 20 этажей в башне ToHa 2 в Тель-Авиве

Google Israel ведет переговоры об аренде 20 этажей – третьей части новой башни ToHa 2 – за 90 миллионов шекелей в год. Договор аренды должен быть подписан в ближайшие дни. 

Башня ToHa 2 строится на углу улиц Игаль Алон и Тотцерет Хаарец в центре Тель-Авива, к востоку от башен Азриэли и является совместной разработкой компаний Amot Investments Ltd и Bayside Land Corp. Ltd. с инвестициями в размере 3 млрд шекелей. 

Строительство здания планируется завершить в 2026 году.

Известно, что Google Israel планирует арендовать 50 000 квадратных метров сроком на 10 лет с возможностью продления договора.

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