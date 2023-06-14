



Голосование по кандидатам в комитет по отбору судей: шекель начал падать

На фоне неопределенности из-за нашумевшего голосования относительно назначения кандидатов в комитет по отбору судей обвалился шекель.



Во время открытия торгов на бирже один доллар стоил 3,56 шекеля. В течение дня он подорожал до 3,65 шек.



На момент написания новости, курс составил 3,61 шекеля. В отношении евро ситуация примерно такая же.



Так, в настоящее время валюту можно обменять за 3,9 шекеля. Во время открытия торгов евро стоил 3,84.

