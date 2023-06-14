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шекель
14.06.2023 15:03 Алина Груднева

Голосование по кандидатам в комитет по отбору судей: шекель начал падать

На фоне неопределенности из-за нашумевшего голосования относительно назначения кандидатов в комитет по отбору судей обвалился шекель.

Во время открытия торгов на бирже один доллар стоил 3,56 шекеля. В течение дня он подорожал до 3,65 шек.

На момент написания новости, курс составил 3,61 шекеля. В отношении евро ситуация примерно такая же.

Так, в настоящее время валюту можно обменять за 3,9 шекеля. Во время открытия торгов евро стоил 3,84.
 

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