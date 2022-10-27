



Израиль становится ключевым партнером по импорту кукурузы

В среднем Нидерланды производят 84 000 тонн кукурузы в год на площади 8 424 га. Но поскольку этого количества недостаточно, страна почти полностью зависит от импорта. Согласно анализу, опубликованному Королевской голландской ассоциацией торговли зерном и кормами, Нидерланды импортируют 95% потребляемой внутри страны кукурузы, так как не могут производить необходимое количество зерна из-за климата и погодных условий.



В 2019 году Нидерланды импортировали кукурузу на сумму 973 млн евро, почти две трети из которых поступили из Украины. В 2020 году Нидерланды импортировали кукурузу на сумму 1,14 миллиарда долларов, став 8-м по величине импортером кукурузы в мире.



Согласно данным AgFlow, Украина лидировала на голландском рынке импорта кукурузы с 1,1 млн тонн в январе-октябре 2022 года. Однако из-за войны Нидерланды будут искать других поставщиков с намерением изменить зависимость от одного поставщика. Самыми быстрорастущими экспортными рынками кукурузы для Нидерландов в период с 2019 по 2020 год были Израиль (67,2 млн долларов), Бельгия (8,87 млн долларов) и Австрия (2,47 млн долларов).