



Goldman Sachs: Юань и дальше будет слабеть против доллара

Аналитики одного из самых мощных банков в США обновили свой прогноз по юаню, пишет Markets Insider.



В Goldman Sachs ожидают, что юань будет слабеть против доллара США. На это оказывают влияние данные об экономике Китая. Согласно данным американского банка, неутешительные показатели по экономическому росту Китая оказали негативное влияние на национальную валюту. По состоянию на понедельник, 22 мая 2023 года, курс юаня упал до 7,035 доллара. На прошлой неделе китайская валюта опустилась ниже важного психологического уровня, остановившись на уровне 7 юаней за доллар. Такая динамика зафиксирована на фоне новых сигналов об ослаблении второй экономики мира.



В Goldman Sachs подчеркнули, что настроения по поводу экономической активности в Китае и юаня были довольно мрачными уже в апреле, а майские данные о восстановлении страны лишь усилили эту тенденцию. Эксперты добавляют, что юань в итоге возобновит свои позиции. Однако это будет происходить более медленными темпами. Аналитики также снизили свои прогнозы по динамике китайской валюты на следующие 6 и 12 месяцев. Речь идет о курсе на уровне 7 и 6,8 юаня за доллар соответственно.



Эксперты из Goldman Sachs ожидают укрепления позиции доллара на рынке в краткосрочной перспективе. По состоянию на 23 мая Индекс доллара США колеблется на уровне 103,59 , согласно данным Yahoo! Finance.



Среди факторов, способствующих удорожанию американской валюты, выделяют следующие: