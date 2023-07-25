



Goldman Sachs предсказывает спрос на нефть до конца года

Goldman Sachs ожидает рекордного спроса на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 года, что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель. Об этом сообщает CNBC.



"Мы ожидаем достаточно значительного дефицита во втором полугодии, который достигнет почти 2 млн баррелей в день в III квартале, поскольку спрос увеличится до чрезвычайно высокого уровня", – сказал руководитель отдела исследований банка Даан Стрювен.



Согласно прогнозу банка, нефть марки Brent подорожает до $86 за баррель до конца года. По словам Стрювена, добыча сырой нефти в США значительно выросла за последний год – до 12,7 млн баррелей в день. Но темпы роста будут замедляться в течение оставшейся части этого года.



Стрювен предположил, что отсутствие соглашения по итогам встречи министров энергетики G20 указывает на “очень существенную” неопределенность долгосрочного спроса на нефть. Несколько стран G20 во время встречи министров энергетики в Индии в минувшие выходные не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ), что затрудняет переход к экологически чистой энергетике.



Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть в 2023 года на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.