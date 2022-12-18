



Goldman Sachs планирует масштабные сокращения персонала - СМИ

Крупный банк Goldman Sachs планирует серьезные сокращения рабочих мест, поскольку он борется с резким спадом в бизнесе.



Банк готовит сокращения, которые могут затронуть до 8% его сотрудников по всему миру, или почти 4000 человек, сообщает ВВС.



По информации прессы, сокращения вступят в силу в начале следующего года. Подробности о том, как будут затронуты различные офисы и части бизнеса, все еще уточняются.



Отмечается, что общая выручка упала на 20% за первые девять месяцев года по сравнению с 2021 годом, когда бизнес процветал. Прибыль упала еще сильнее.



Goldman Sachs, в котором работает около 49 000 человек по всему миру, уже сократил сотни рабочих мест в начале этого года