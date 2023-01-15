



Годовой уровень инфляции в Израиле - самый высокий за 20 лет

Уровень инфляции в Израиле в течение 2022 года составил 5,3%, что является самым высоким годовым показателем, зарегистрированным за двадцать лет.



Об этом говорится в новом отчете Центрального статистического бюро, сообщает Globes.



Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,3% в декабре 2022 года, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3-0,4%. В отличие от США и Европы, в Израиле инфляция не замедляется, а годовой уровень продолжает оставаться на уровне 5,3% уже второй месяц подряд.



Заметно подорожали в декабре транспорт (1,1%), жилищно-медицинские услуги (по 0,6%), ремонт жилья (0,2%). Цены на свежие продукты упали на 2,8%, на товары культуры и развлечений - на 1,4%, на одежду и обувь - на 1%, на мебель и бытовую технику - на 0,7%.



Статья по аренде жилья выросла на 0,4%. Арендаторы, которые продлили договоры аренды, увидели рост арендной платы на 4,4%, а для новых арендаторов рост составил 8,2%.



В октябре-ноябре 2022 года цены на жилье выросли на 0,3% по сравнению с сентябрем-октябрем и на 18,8% по сравнению с октябрем-ноябрем 2021 года. Как пишет Globes, это самый низкий годовой прирост с февраля 2021.







