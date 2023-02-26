



Годовой доход Саудовской Аравии от продажи нефти достиг $326 млрд

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти падали шестой месяц подряд, но все равно подвели итог года, в котором королевство получило самый высокий годовой доход за время пребывания Мухаммеда бин Салмана на посту кронпринца и фактического правителя.



Второй по величине доход в истории Саудовской Аравии дает кронпринцу больше денег, чтобы обеспечить его стремление к диверсификации и открытости экономики крупнейшего в мире экспортера нефти. Саудовские чиновники неоднократно заявляли, что королевство хочет использовать свой денежный поток от энергетики для ускорения проектов, которые помогут ему избавиться от нефтяной зависимости.



Поскольку цены на сырую нефть в конце прошлого года достигли отметки в $80 за баррель, а ранее взлетали и до трехзначных цифр, Саудовская Аравия получила 85,5 млрд риялов ($22,8 млрд) в декабре от экспорта сырой нефти и продуктов нефтепереработки.



Хотя месячная выручка оказалась самой низкой почти за год, доходы от продажи нефти за 2022 год достигли почти $326 млрд, что привело к профициту саудовского бюджета впервые почти за десятилетие.



При резком росте стоимости товаров после вторжения России в Украину, экономика Саудовской Аравии в прошлом году выросла на 8,7%, что является самым большим ростом среди стран Группы G20/