



Годовая инфляция в Еврозоне замедлилась

Данные по годовой инфляции за ноябрь по странам Европы дают осторожный оптимизм, что пик инфляции, вызванный энергетическими ценами и нарушениями цепей поставок из-за войны в Украине, предположительно пройден.



В частности, годовая инфляция в Еврозоне замедлилась с 10,6% в октябре до 10% в ноябре.



Инфляция замедляется 2-3 месяца подряд в странах Балтии – в Литве до 22,9%, Латвии – 21,8%, Эстонии до 21,3%. В целом из 19 стран зоны евро инфляция за последний месяц замедлилась в 13 государствах, еще в 3 осталась без изменений.



Из стран не в зоне евро инфляция замедлилась с 18,7% в октябре до 17,6% в ноябре в Болгарии, с 17,9% до 17,4% в Польше, с 15,8% до 15, 3% в Румынии и т.д.



