



GM покупает израильский стартап для обнаружения проблем в аккумуляторах

General Motors заявила в пятницу, что приобрела Algolion Ltd, израильский стартап по разработке программного обеспечения, которое помогает обнаруживать проблемы в аккумуляторах, сообщает Reuters.



GM заявила, что программное обеспечение Algolion поможет детройтскому автопроизводителю быстрее вывести на рынок “рентабельную” систему раннего обнаружения опасности.



Сделка, сумма которой не разглашается, заключена в то время, когда автопроизводители инвестируют миллиарды в производство электромобилей (EV) и спешат разработать аккумуляторы, которые составляют до 50% стоимости электромобиля и которые могут питать автомобиль дольше.



Это также связано с тем, что органы безопасности призывают американских автопроизводителей улучшить стандарты аккумуляторов после серии событий, когда автомобили загорелись из-за неисправных модулей.



По словам GM, Algolion разработала программное обеспечение, которое использует данные систем управления аккумуляторами электромобилей, чтобы помочь выявить аномалии в работе элементов и обеспечить раннее обнаружение опасностей аккумуляторов, включая “распространение теплового разгона”.



Компания Algolion, основанная в 2014 году, присоединится к более чем 850 сотрудникам Технического центра GM в Герцлии.











