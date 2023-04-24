



Глобальные военные расходы, вызванные войной в Украине, достигли рекорда

По данным шведского аналитического центра, глобальные военные расходы растут восьмой год подряд. В 2022 году они достигли рекордно высокого уровня в 2,24 триллиона долларов.



Расходы во всем мире выросли на 3,7% в реальном выражении, но военные расходы в Европе выросли на 13% – это самый резкий рост в годовом исчислении по крайней мере за 30 лет, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI. Военная помощь Украине и ощущение угрозы со стороны России “сильно повлияли на решения многих других государств о расходах”.



Независимая шведская наблюдательная организация сообщает, что в прошлом году тремя крупнейшими тратами на оружие были США, Китай и Россия, на долю которых пришлось 56% мировых расходов.



“Рост военных затрат является признаком того, что мы живем во все более небезопасном мире”, – говорит Нан Тиан, исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.



Несколько государств ощутимо увеличили свои военные расходы после вторжения России в Украину, в то время как другие объявили о планах повышения уровня расходов на период до десяти лет. Наиболее резкий рост наблюдался в странах, расположенных рядом с Россией: Финляндии – 36 %, Литве – 27 %, Швеции –12 % и Польше – 11 %.