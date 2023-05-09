



Глобальная платежная платформа Airwallex начинает операции в Израиле

Основанная в Австралии глобальная платежная и финансовая платформа Airwallex объявила во вторник об официальном запуске в Израиле, чтобы способствовать будущей экспансии в регионе.



Компания набирает команду топ-менеджеров из примерно 10 человек, а также собирается изучить потенциальные приобретения местных компаний, занимающихся кибербезопасностью. Возглавит Airwallex в Израиле и на Ближнем Востоке Ор Либан, который до этого был главой Google по глобальному партнерству, а ранее занимал руководящие должности в Orange и офисе премьер-министра Израиля.



“Технологии играют центральную роль в реализации потенциала глобальных платежей, а цифровая коммерция играет центральную роль в экономическом развитии Израиля и Ближнего Востока”, – сказал Либан. “Airwallex рассматривает Израиль как стратегически важный рынок как в коммерческом, так и в технологическом плане. На коммерческом уровне мы намерены развивать партнерские отношения с израильскими стартапами и израильскими глобальными компаниями”.



Компания заявила, что выбрала Тель-Авив в качестве места для своего первого офиса в регионе из-за высокого потребительского спроса и процветающей израильской технологической экосистемы. Компания уже обслуживает многие ведущие технологические компании Израиля, включая Papaya Global и OurCrowd, а также такие глобальные компании, как Shein, Qantas, Plum и Navan.



“Открытие местных операций в Израиле – это только первый шаг в нашем амбициозном плане расширения в регионе EMEA в 2023 году”, – сказал Пранав Суд, генеральный директор Airwallex в регионе EMEA. “Израиль находится в авангарде технологических инноваций и является глобальным центром быстрорастущих стартапов. Израильские технологические компании по умолчанию являются глобальными, и мы уже видели, какое влияние наша платежная и финансовая инфраструктура может оказать на них по мере их роста”.