



Главный экономист Минфина: судебная реформа может нанести ущерб инвестициям

Запланированная судебная реформа Израиля может нанести ущерб инвестициям и экономическому росту, написала главный экономист министерства финансов Израиля в сопроводительной записке к проекту государственного бюджета на 2023-2024 годы.



В документе и бюджетном плане, которые были отправлены в парламент в четверг, Шира Гринберг отметила, что судебные изменения еще не завершены, но все еще могут нанести ущерб инвестициям, а также кредитному рейтингу Израиля.



Министерство основывало свой проект бюджета на экономическом росте в 3,0% в 2023 году и 3,2% в 2024 году. Гринберг сказал, что эти оценки сопряжены с рядом рисков, в том числе запланированной судебной реформой, а также глобальным замедлением экономического роста, более высокой инфляцией, упадком рынка капитала, европейского энергетического кризиса и российско-украинского конфликта.



"В той мере, в какой правовая реформа воспринимается рынком как подрывающая силу и независимость государственных институтов и увеличивающая неопределенность в инвестиционной среде, это может нанести ущерб экономической деятельности и, в частности, частным инвестициям", — написала она.



Исследования показали положительную связь между независимостью государственных учреждений и экономическим ростом, сказала Гринберг, особенно в отношении прямых иностранных инвестиций.



В последние недели шекель сильно пострадал из-за разговоров о том, что местные фирмы выводят деньги из Израиля и закрывают банковские счета, а иностранные инвесторы держатся подальше. Шекель упал на 10% по отношению к доллару за месяц до трехлетнего минимума в среду, а затем стабилизировался и набрал полпункта в четверг.



В проекте бюджета общие расходы, включая обслуживание долга, составят 608,7 млрд шекелей (169 млрд долларов) в этом году и увеличатся до 645,8 млрд в 2024 году.