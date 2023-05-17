



Главный экономист минфина: из-за правовой реформы в бюджете - дыра в 16 млрд.



Портал ynet сообщает о “мрачном прогнозе” для израильской экономики: главный экономист минфина снижает прогноз роста на 2023 год на 0,3%, а прогноз роста на 2024 год - на 0,1%. Экономист также предупреждает о падении государственных доходов на 16 миллиардов шекелей в ближайшие два года - и все это при "оптимистичном" экономическом сценарии, при котором правовая революция не вступит в силу. Представители финансового ведомства заявляют: "Картина ситуации отличается от той, которую мы представили при планировании бюджета в январе, и очень важно, чтобы министры и члены Кнессета ознакомились с последней информацией до его утверждения".



В документе главный экономист Шира Гринберг, которая заканчивает свою каденцию в конце месяца, предупреждает, что эти данные - оптимистическая версия, и нужно готовиться к худшей ситуации: "Большинство рисков для прогноза являются понижающими, и вероятность их реализации возросла в этом обновлении. Важно сохранить фискальное пространство, которое позволит справиться с будущими изменениями в прогнозе роста". В беседе с журналистами высокопоставленные чиновники министерства финансов подкрепили эти заявления, уточнив: "Мы находимся в периоде большой глобальной и локальной неопределенности, и прогноз доходов и роста может снизиться. Лица, принимающие решения, должны подготовиться к этому".



В обзоре Гринберг подчеркивает, что последствия правовой революции, если она материализуется, не были учтены при расчете нового прогноза. Между тем, он основан на глобальных макроданных и на "неопределенности", которая распространилась в последние месяцы на израильском рынке капитала: "Повышение процентных ставок и неопределенность в мировой экономике, а также неопределенность в местной экономике, в частности, вокруг правовой реформы, усугубляют замедление инвестиций и влияют на высокотехнологичную промышленность".



В рамках обновления экономист понижает прогноз роста на 2023 год до 2,7%, а прогноз роста на 2024 год - до 3,1%. Экономист также понизила прогноз инфляции, ожидая, что в декабре она составит 3,2%. Ожидается, что уровень инфляции "вернется в нормальное русло" только в 2024 году, и даже тогда он останется в верхней части целевого диапазона Банка Израиля.



Менее чем за полгода главный экономист был вынужден сократить прогноз доходов государства на 2023 год примерно на 5 млрд шекелей, что отражает падение ВВП примерно на 0,3% по сравнению с прогнозом, подготовленным в январе. Прогноз на 2024 год включает снижение государственных доходов примерно на 11 миллиардов шекелей. Экономист обновил прогноз на фоне макроэкономической картины, а также снижения налоговых поступлений, полученных до апреля.

