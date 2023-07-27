



Главный аудитор Минфина обратился к Герцогу со срочным посланием

Главный аудитор Министерства финансов Яли Ротенберг 27 июля встретился с президентом Ицхаком Герцогом на фоне напряженности из-за правовой реформы и тревожных прогнозов относительно экономики.



Об этом сообщает 12-й канал.



Уточняется, что Ротенберг предупредил о необходимости срочного достижения договоренностей для получения уверенности в экономической стабильности на в долгосрочной перспективе.



"Сама по себе длительная неопределенность может повысить уровень риска для инвестиций и усилить давление на рынок капитала. Последствия для экономики могут быть масштабными", — предупредил он.