Новости » Экономика
Главный аудитор Минфина обратился к Герцогу со срочным посланием
27.07.2023 21:26 Алина Груднева

Главный аудитор Минфина обратился к Герцогу со срочным посланием

Главный аудитор Министерства финансов Яли Ротенберг 27 июля встретился с президентом Ицхаком Герцогом на фоне напряженности из-за правовой реформы и тревожных прогнозов относительно экономики.

Об этом сообщает 12-й канал.

Уточняется, что Ротенберг предупредил о необходимости срочного достижения договоренностей для получения уверенности в экономической стабильности на в долгосрочной перспективе.

"Сама по себе длительная неопределенность может повысить уровень риска для инвестиций и усилить давление на рынок капитала. Последствия для экономики могут быть масштабными", — предупредил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы