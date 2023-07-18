



Глава ВБ: Растущий разрыв между богатыми и бедными расколет мировую экономику

Растущий разрыв между богатыми и бедными странами может привести к усилению бедности в развивающихся странах. Об этом заявил новый глава Всемирного банка Аджай Банга на встрече министров финансов G20 в Индии, пишет AFP.



Многие страны все еще восстанавливаются после двойного удара пандемии коронавируса и последствий войны России в Украине, которая ударила по мировым ценам на топливо и товары. Между тем изменение климата болезненно сказывается на некоторых беднейших странах, которые меньше всего способны справиться с этим.



Аджай Банга сказал, что опасается, что отсутствие прогресса может привести к расколу мировой экономики в ущерб беднейшим слоям населения мира.



"То, что не дает мне спать по ночам, - это недоверие, которое тихо разъединяет Север и Юг в то время, когда нам нужно объединиться", - сказал Банга на двухдневной встрече министров финансов и руководителей центральных банков в Гандинагаре.



"Разочарование глобального Юга можно понять. Во многом они платят цену за наше процветание", - сказал уроженец Индии Банга, натурализованный гражданин США, который занял банковскую должность в прошлом месяце после того, как был назначен президентом США Джо Байденом.



"Когда они должны подняться, они обеспокоены тем, что обещанные ресурсы будут направлены на восстановление Украины, они чувствуют, что энергетические правила не применяются равномерно, что сдерживает амбиции, и они обеспокоены тем, что тиски бедности загубят еще одно поколение», - сказал он.



Всемирный банк заявил, что работает над увеличением своих финансовых возможностей, в том числе путем привлечения гибридного капитала от акционеров, чтобы стимулировать рост и создание рабочих мест, но сказал, что будущая экономика не может полагаться на расширение за счет окружающей среды. "Простая истина такова: мы не можем вынести еще один период интенсивного роста выбросов", - сказал Банга.



Соединенные Штаты заявляют, что усилия по реформированию многосторонних кредиторов, таких как Всемирный банк и другие региональные учреждения могут высвободить 200 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.



Отметим, Соглашения по реструктуризации долга для стран с низким уровнем дохода были в центре внимания G20, но официальные лица предполагают, что прогресс был незначительным.



По словам министра финансов США Джанет Йеллен, более половины всех стран с низким уровнем дохода находятся на грани долгового кризиса или находятся в долговом кризисе, что вдвое больше, чем в 2015 году.