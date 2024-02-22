



Глава UNRWA в Ливане: у нас нет "плана Б"

Глава ливанского подразделения Ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам Дороти Клаус пожаловалась на приостановку финансирования.



По ее словам, у UNRWA не было "плана Б" на март.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Она пообещала, что результаты внутреннего расследования относительно участия сотрудников агентства в резне 7 октября в Израиле будут представлены через несколько недель.



"Мы надеемся, что как можно больше доноров сообщат агентству, что они пересматривают вопрос о замораживании финансирования, и что финансирование будет восстановлено. Мы надеемся, что у нас не возникнет проблем с денежными потоками, и услуги продолжат предоставляться непрерывно. У нас нет плана Б", - посетовала она.



В Ливане агентство управляет 12 лагерями беженцев. По словам Клаус, если денег не будет, через пару дней улицы лагерей будут заполонены мусором.