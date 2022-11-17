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Глава UNRWA: мы на грани серьезного кризиса
17.11.2022 18:20 Алина Груднева

Глава UNRWA: мы на грани серьезного кризиса

Глава UNRWA Филипп Лаззарини сказал, что агентство ООН по делам палестинских беженцев сталкивается с серьезным финансовым кризисом.

 
В интервью Reuters он отметил, что эта проблема может повлиять на способность предоставлять услуги.
 
"В какой-то момент, если мы продолжим двигаться по этой траектории, мы достигнем ситуации, когда больше не сможем выполнять свои обязанности. Это опасная зона", — сказал Лаззарини. 
 
По его словам, агентство страдает от растущих расходов из-за глобального экономического кризиса, а также от того, что многие доноры отдают приоритет своим ресурсам для Украины.

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