



Глава UNRWA: мы на грани серьезного кризиса

Глава UNRWA Филипп Лаззарини сказал, что агентство ООН по делам палестинских беженцев сталкивается с серьезным финансовым кризисом.

В интервью Reuters он отметил, что эта проблема может повлиять на способность предоставлять услуги.

"В какой-то момент, если мы продолжим двигаться по этой траектории, мы достигнем ситуации, когда больше не сможем выполнять свои обязанности. Это опасная зона", — сказал Лаззарини.

По его словам, агентство страдает от растущих расходов из-за глобального экономического кризиса, а также от того, что многие доноры отдают приоритет своим ресурсам для Украины.