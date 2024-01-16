



Глава МВФ заявила, что ИИ затронет почти 40 процентов рабочих мест в мире

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что искусственный интеллект (ИИ) затронет почти 40 процентов рабочих мест во всем мире, призвав к тщательному балансу для использования его потенциала.



"Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность, ускорить глобальный рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может заменить рабочие места и усилить неравенство", - пишет Георгиева в своем блоге, ссылаясь на новый анализ МВФ, в котором рассматривается потенциальное влияние искусственного интеллекта на мировой рынок труда.



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Исторически сложилось так, что автоматизация и информационные технологии, как правило, затрагивают рутинные задачи, но одна из вещей, которая отличает ИИ, - это его способность влиять на высококвалифицированные рабочие места, отмечается в блоге.



"В результате страны с развитой экономикой сталкиваются с большими рисками, связанными с ИИ, но и с большими возможностями использовать его преимущества по сравнению со странами с формирующимся рынком и развивающимися экономиками", - говорится в блоге. В странах с развитой экономикой ИИ может повлиять примерно на 60 процентов рабочих мест.



На развивающихся рынках и в странах с низким уровнем дохода, напротив, ожидается, что воздействие ИИ составит 40% и 26% соответственно.

Однако многие из этих стран не обладают инфраструктурой и квалифицированными кадрами для использования преимуществ ИИ, что повышает риск того, что со временем эта технология может усилить неравенство между странами.

