



Глава МВФ: Война между Израилем и ХАМАСом вызывает “экономическую тревогу”





По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, война между Израилем и Хамасом наносит экономический ущерб региону.



“Вы посмотрите на соседние страны – Египет, Ливан, Иорданию – там уже видны каналы воздействия”, – заявила Георгиева в среду, 25 октября, выступая на “Инвестиционной инициативе будущего” в столице Саудовской Аравии.Эр-Рияде.



По ее словам, МВФ обеспокоен гибелью людей в ходе войны, а также сокращением экономической активности в результате конфликта.



“То, что происходит на Ближнем Востоке, происходит в то время, когда экономический рост медленный, процентные ставки высоки, а стоимость обслуживания долга выросла из-за COVID и войны”, – сказала она. “То, что мы видим, – это еще больше волнений в и без того тревожном мире”.



Георгиева перечислила несколько проблем, влияющих на экономику регионов.



“Неопределенность является убийцей притока туристов” для стран, зависящих от туризма, сказала она. “Инвесторы будут опасаться идти сюда. Кроме того, растут расходы на страхование и транспортировку товаров. Кроме того, существует риск появления еще большего количества беженцев”.



Георгиева выступила на следующий день после того, как бизнес-лидеры США заявили на форуме, что война может нанести тяжелый удар по мировой экономике, особенно если она затронет другие страны.