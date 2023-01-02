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Глава МВФ предупреждает: мировую экономику ждет тяжелый год
02.01.2023 16:12 Ольга Белозерова

Глава МВФ предупреждает: мировую экономику ждет тяжелый год

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, 2023-й год будет тяжелым для мировой экономики.

По ее словам, это связано с тем, что основные двигатели глобального роста - США, Европа и Китай - испытывают ослабление активности. Об этом сообщает France24.

Георгиева подчеркнула, что новый, 2023-й год будет "тяжелее, чем год, который мы оставили позади".

"Почему? Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - сказала глава МВФ. 

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