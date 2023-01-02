



Глава МВФ предупреждает: мировую экономику ждет тяжелый год

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, 2023-й год будет тяжелым для мировой экономики.



По ее словам, это связано с тем, что основные двигатели глобального роста - США, Европа и Китай - испытывают ослабление активности. Об этом сообщает France24.



Георгиева подчеркнула, что новый, 2023-й год будет "тяжелее, чем год, который мы оставили позади".



"Почему? Потому что три крупные экономики - США, ЕС и Китай - замедляются одновременно", - сказала глава МВФ.