



Глава минфина США: военная помощь как Израилю, так и Украине

Вашингтон способен оказывать военную помощь одновременно как Израилю, так и Украине.



В этом заверила министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя запрос Белого дома о выделении средств для обеих стран.



"США , безусловно, может себе позволить поддерживать Израиль и его военные нужды, и мы также Украину в ее борьбе против России", - подчеркнула Йеллен.



По словам министра, Вашингтон тесно сотрудничает с израильтянами, которые имеют право защищать себя.



"Важно стараться избегать причинения вреда жизням невинных гражданских лиц", - добавила она, комментируя ситуацию в Газе.

