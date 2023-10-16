Новости » Экономика
Глава минфина США: военная помощь как Израилю, так и Украине
16.10.2023 22:51 Алина Груднева

Глава минфина США: военная помощь как Израилю, так и Украине

Вашингтон способен оказывать военную помощь одновременно как Израилю, так и Украине.

В этом заверила министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя запрос Белого дома о выделении средств для обеих стран.

"США , безусловно, может себе позволить поддерживать Израиль и его военные нужды, и мы также Украину в ее борьбе против России", - подчеркнула Йеллен.

По словам министра, Вашингтон тесно сотрудничает с израильтянами, которые имеют право защищать себя.

"Важно стараться избегать причинения вреда жизням невинных гражданских лиц", - добавила она, комментируя ситуацию в Газе.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы