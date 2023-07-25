



Глава Гистадрута: отчет Moody's — яркий предупредительный знак

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид прокомментировал специальный отчет Moody's о возможных негативных последствиях из-за правовой реформы для экономики Израиля.



По его словам, Израиль получил еще одно доказательство той цены, которую нынешний кризис наносит как как в социальном, так и в экономическом аспекте.



"Ужасные комментарии рейтингового агентства являются ярким предупредительным знаком для всех, кто до сих пор игнорировал необходимость в достижении широкого консенсуса", - подчеркнул он.



Бар-Давид добавил, что Гистадрут продолжит выступать посредником на благо экономики Израиля.