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Глава Гистадрута: отчет Moody's — яркий предупредительный знак
25.07.2023 19:47 Алина Груднева

Глава Гистадрута: отчет Moody's — яркий предупредительный знак

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид прокомментировал специальный отчет Moody's о возможных негативных последствиях из-за правовой реформы для экономики Израиля.

По его словам, Израиль получил еще одно доказательство той цены, которую нынешний кризис наносит как как в социальном, так и в экономическом аспекте.

"Ужасные комментарии рейтингового агентства являются ярким предупредительным знаком для всех, кто до сих пор игнорировал необходимость в достижении широкого консенсуса", - подчеркнул он.

Бар-Давид добавил, что Гистадрут продолжит выступать посредником на благо экономики Израиля.

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