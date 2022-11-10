



Глава Центробанка РФ: я так не люблю искать дно

Банк России не намерен переносить срок закрытия сделки по продаже "Открытия", сделка должна завершиться до конца года. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе форума Finopolis.



"Мы не намерены переносить этот срок, в ближайшие дни ожидаем оценку и до конца года надеемся завершить сделку. Намерения у нас не поменялись", - сказала она.



Ранее глава ВТБ Андрей Костин также говорил, что оценка банка "Открытие" в целом завершена, не закончена лишь дискуссия по каким-то конкретным позициям. Сделка, по словам Костина, точно будет закрыта до конца 2022 года. При этом банкир отметил, что рассчитывает найти компромисс с ЦБ по цене банка "Открытие". Возможная сумма сделки не раскрывается.



Госпоже Набиуллиной также задали вопрос преодолела ли экономика РФ дно или намечается новый спад."Я так не люблю искать дно", — сказала глава финансового регулятора.

