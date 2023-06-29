



Глава Банка Израиля в письме Нетаниягу: Перейдена красная черта

Глава Банка Израиля профессор Амир Ярон обычно не употребляет пылких выражений, даже когда он в ярости, что в последнее время случается довольно часто. Вчера эрудированный профессор отступил от обычая и направил письмо Нетаниягу с резкими словами, поскольку, по его мнению, ситуация зашла слишком далеко, пишет Yedioth Ahronoth.



Резкий тон письма трудно переоценить. "Перейдена красная черта", - написал он о законопроекте, обязывающем банки выплачивать проценты по текущим счетам, и Ярон потребовал немедленно исключить его из повестки дня.



Представители Банка Израиля сообщили, что за закрытыми дверями Ярон назвал законопроект "наглым" и "шокирующим". Во-первых, законопроект представляет собой неприемлемое вмешательство в независимость банков и нанесет серьезный ущерб конкуренции. Но еще хуже то, что Кнессет будет указывать главе банка, как действовать, а это подрывает независимость Банка Израиля, который в этом вопросе будет подчиняться министру финансов.



После того, как Ярон раскритиковал судебную реформу за ущерб, нанесенный экономике, он подвергся жесткой критике со стороны коалиции. Экономические чиновники считают, что теперь глава Банка понимает, что его срок не будет продлен, и поэтому позволяет себе в вопросе, близком его сердцу - независимости Банка Израиля - быть крайне твердым и выбрать вариант "пусть я умру вместе с филистимлянами".



Профессор Ярон готов пойти на риск, поскольку после такого письма нет ни малейшего шанса, что его попросят остаться на следующий срок, и он готов сделать это ради сохранения независимости центрального банка.

