



Глава Банка Израиля уверен, что к началу 2024 года обуздает инфляцию

Вчера днем ​​Банк Израиля повысил процентную ставку на 0,5%, в восьмой раз подряд, до 4,25%, выше прогноза, который его исследовательский отдел представил всего шесть недель назад. Уже сейчас ясно, что это будет не последнее повышение процентной ставки.



Управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон сказал "Globes", что хотя каждое повышение ставок увеличивает экономическую нагрузку на граждан, особенно на ипотечных заемщиков, “невозможно снизить инфляцию, не причиняя боли”.



“Инфляция в первую очередь наносит ущерб слабому населению, и если мы не устраним ее, боль будет намного больше в будущем, особенно для этих групп населения. Мы понимаем боль, но невозможно снизить инфляцию без этого“, - сказал он.



Амир Ярон считает, что инфляция вернется к годовому целевому диапазону Банка Израиля от 1% до 3%, хотя в настоящее время она составляет 5,4%.



“Это правда, что было несколько повышений процентных ставок, но, несмотря на неожиданность индекса потребительских цен, инфляционные ожидания показывают, что мы вернемся к целевому диапазону в конце этого года или в начале 2024 года “, - сказал он.



"Мы действительно верим, что в ближайшие месяцы мы увидим более значительное снижение инфляции. Несмотря на то, что я сказал о базовой инфляции, мы видим начало ее снижения, например, на ипотечном рынке, а также в других областях. Я считаю, что ожидания остаются неизменными до тех пор, пока не будет шокирующих сюрпризов, таких как бюджет или зарплаты. Большинство повышений процентных ставок наверняка уже позади, и на данный момент нам нужно посмотреть на данные, которые появятся позже, и действовать в соответствии с ними", - отметил Амир Ярон.



Управляющий Банком Израиля подчеркнул, что экономика Израиля сильна и растет по сравнению с другими странами сегодня.



Он также прокомментировал вывод иностранной валюты из страны, отметив, что аномальной активности в этом вопросе не наблюдается.

