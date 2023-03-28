



Глава Банка Израиля сделал новое предупреждение по правовой реформе

Глава Банка Израиля Амир Ярон сделал новое предупреждение о последствиях проведения правовой реформы для экономики.



По его словам, любое законодательство должно сохранять независимость государственных институтов.



"Существование сильных и независимых государственных институтов жизненно важно для стабильности и процветания экономики", — цитирует его слова "Кан".



По словам Ярона, события на финансовых рынках и комментарии международных финансовых институтов подчеркивают необходимость "в гарантиях независимости и профессионализма" учреждений в Израиле, а также достижения консенсуса в отношении реформы.



Соответствующий комментарий был сделано после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о приостановке законодательного процесса.



Что примечательно, несмотря на слова главы правительства, в законодательной комиссии был одобрен законопроект о комитете по отбору судей, который будет направлен в Кнессет для второго и третьего чтений.



