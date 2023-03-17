



Глава Банка Израиля раскритиковал правовую реформу за "поспешность"

Глава Банка Израиля Амир Ярон считает, что правовую реформу нужно проводить с осторожностью, чтобы избежать экономического ущерба.



Такое заявление он сделал в интервью CNN.



У Ярона спросили, может ли Банк Израиля после воплощения в жизнь правовой реформы "стать следующим на очереди".



"Независимость Банка Израиля критически важна для экономики. Страны, в которых независимость Центробанка была нарушена, понесли тяжелые экономические последствия", - пояснил он.



Ярон подчеркнул, что руководство страны понимает это, потому не будет "даже близко касаться" независимости банка.



Относительно последствий правовой реформы для экономики, Ярон считает сам процесс поспешным и не имеющим широкого общественного согласия. Он припомнил слова инвесторов технологического сектора, которые сказали, что прекратят инвестиции.



"Некоторые говорили нам, что, возможно, инвестиции не поступят, а некоторые из них даже говорят, что они могли бы заняться своим бизнесом в другом месте. В основном, речь идет об утечке мозгов и так далее, именно потому с этим нужно обращаться осторожно", - добавил он.