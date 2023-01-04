



Умерьте аппетиты. Глава Банка Израиля предупредил правительство

На вчерашней пресс-конференции после объявления о повышении ставки на 0,5% управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон предупредил, что Банк Израиля и новое правительство могут быть в опасности и находятся на "траектории столкновения".



Профессор Ярон говорил о возможности того, что бюджет, который примет новое правительство, увеличит дефицит больше, чем прогнозировалось, что подстегнет инфляцию. Такой сценарий может привести Банк Израиля к более жесткой политике процентных ставок.



В своем решении на этой неделе Банк Израиля в седьмой раз повысил процентную ставку на 0,5% до 3,75% с апреля прошлого года. В общей сложности повышения составили 3,65%.



По прогнозу исследовательского отдела Банка Израиля, повышение процентной ставки в этом году достигнет 4%, а затем останется на этом уровне в течение некоторого периода времени.



Процентная ставка Банка Израиля уже "сдерживает" экономику, то есть замедляет активность. По данным исследовательского отдела Банка Израиля, в 2023 году рост ВВП замедлится до 2,8%, а безработица вырастет до 4%. Все это для того, чтобы вернуться к ценовой стабильности. По данным Банка Израиля, инфляция в Израиле будет оставаться высокой в ​​течение следующих двух месяцев, а затем начнет снижаться. Банк Израиля прогнозирует инфляцию на уровне 3% в 2023 году, а в 2024 году упадет до среднего уровня в 2%.



Это всего лишь прогноз, и есть целый ряд "рисков для прогноза", которые могут его нарушить. Некоторые риски исходят из-за рубежа. Например, война на Украине и холодная зима в Европе, что приведет к росту цен на энергоносители, а также ситуация в Китае. Но есть и внутренние риски, связанные с государственной политикой.



Новое правительство явно планирует увеличить расходы, и есть ряд обязательств, которые были включены в коалиционные соглашения. Но и политикам, и Банку Израиля ясно, что не все эти обязательства будут выполнены. Таким образом, в прогнозе учитывается, что на практике бюджет увеличится "лишь на часть сметной стоимости коалиционных соглашений", и что соглашения о заработной плате в бюджетной сфере будут "умеренными".

