



Глава Банка Израиля обосновал очередное повышение процентной ставки

В интервью общественной компании Kan Амир Ярон сказал, что независимый Банк Израиля имеет “решающее значение” для экономики Израиля после того, как министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал восьмое подряд повышение процентных ставок.



“Процентной ставке нужно время, чтобы повлиять на экономику”, – сказал Ярон когда его спросили, эффективна ли его политика в свете продолжающейся инфляции.



“Очень важно понимать, что наша главная роль – ценовая стабильность. Без стабильных цен здесь не может быть процветающей, процветающей и стабильной экономики”, – говорит он, признавая при этом сложности, которые испытывают израильтяне из-за роста платежей по ипотечным кредитам.



“Мы знаем, и в экономическом мире есть много исследований, которые показывают, что независимость и сила институтов являются важнейшими компонентами экономического развития и процветания”, – ответил Ярон на вопрос о судебной реформе. ”Очень важно сохранить эти характеристики, независимость и силу этих институтов при любом предпринятом шаге”.